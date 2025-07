Tiee desembarca em Aracaju para novo show no Arena Samba Clube

O cantor Tiee está de volta a Aracaju. Confirmado como atração principal da próxima edição do Arena Samba Clube, o artista sobe ao palco no domingo, 3 de agosto de 2025, no Iate Clube. O show “Samba Pro Meu Povo”, nome do DVD que possui mais de 240 milhões de reproduções nas plataformas digitais, promete reunir os maiores sucessos da carreira do pagodeiro.

Esta será a segunda passagem de Tiee por Aracaju. A primeira ocorreu em março de 2024, também no Arena Samba Clube, quando o artista foi recebido por um público expressivo. No novo show, o cantor carioca promete repetir o sucesso com hits autorais como “Acende o Celular”, “Porradão”, “Modo Avião”, “Quem”, “Cachorrinho”, “O Som do Tambor”, “Moça” e “Unilateral”.

Além de Tiee, o evento contará com apresentações de grandes nomes da cena musical sergipana: Pagode do JM, Toda Boa In Samba e Éder Malanconi também fazem parte da programação. A presença dos artistas locais reforça o compromisso do Arena Samba Clube com a valorização dos talentos da terra — músicos que vêm se destacando com trabalhos de qualidade e grande aceitação do público.

Com uma proposta que une boa música, clima descontraído e um visual privilegiado, o Arena Samba Clube aposta no formato de festas aos domingos. O evento proporciona uma experiência completa, ideal para quem quer curtir samba e pagode, aproveitando o fim de semana com energia e leveza.

Os ingressos para o segundo lote estão à venda com os seguintes valores: R$100 (meia-entrada), R$110 (inteira solidária) e R$200 (inteira). As vendas ocorrem nos pontos físicos Bar Arena Samba Clube, Araras Praia Hotel e Kcell (Shopping Prêmio), além do site Outgo: outgo.com.br/arena-samba-clube.

Sobre o Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube é um encontro entre samba e amizade. Com uma proposta que mistura música, cerveja gelada e um ambiente acolhedor, o projeto vem conquistando o público sergipano com edições marcadas pela alegria, no melhor estilo “sinta-se em casa”.

Sob o comando dos empresários Cleyton Santos e Karyna Maynart, o Arena já se consolidou como uma das principais vitrines do samba e do pagode romântico em Sergipe. Nomes como Escandurras, Rodriguinho, Mr. Dan, Tiee, Pagode do Adame, Jefinho, Vitinho e Sousa já passaram pelo palco do evento, que também faz questão de valorizar e abrir espaço para talentos locais.

