Timbalada esquenta o clima para o Pré-Caju neste sábado no RioMar Aracaju

O ritmo contagiante da Bahia vai tomar conta de Aracaju! Neste sábado, 18 de outubro, na área externa do shopping, a partir das 17h, o público vai sentir o calor do Carnaval antecipado com o ensaio da Timbalada, que promete sacudir a cidade e preparar os foliões para a chegada do Pré-Caju. O evento, que reúne grandes nomes da música baiana, contará ainda com as participações especiais de Bruninho Top 7 e Kart Love, em uma mistura de estilos que vai do axé ao arrocha, passando pelo swing irresistível do timbal.

Referência no cenário musical brasileiro, a Timbalada traz o som inconfundível que se tornou marca registrada do grupo. O projeto criado no coração do Candeal mistura samba-reggae, axé e uma diversidade de ritmos regionais, como o tamanquinho, aremba, pixote, charminho, tunk, funk ijexá, indiado e magalhenha. Essa sonoridade única já conquistou palcos ao redor do mundo e continua a arrastar multidões por onde passa, celebrando a força da música baiana e a energia do Carnaval.

Também sobe ao palco o talentoso Bruninho Top 7, cantor sergipano, dançarino, compositor e cavaquinista que carrega 18 anos de carreira dedicados à música e ao entretenimento. Dono de uma presença de palco marcante e de um carisma inconfundível, Bruninho iniciou sua trajetória em grupos de destaque, mas hoje segue carreira solo, abrindo uma nova fase artística cheia de projetos e grandes expectativas para 2026.

Fechando o line-up, o público vai curtir o romantismo e o balanço do Kart Love, um dos grandes nomes do arrocha universitário. Fenômeno de popularidade em toda a região Nordeste, o cantor conquistou uma legião de fãs ao unir a emoção da sofrência com uma batida moderna e dançante, transformando seus shows em verdadeiras celebrações do amor e da música baiana.

Com essa mistura de ritmos, estilos e emoções, o ensaio da Timbalada promete ser o grande esquenta do Pré-Caju, abrindo oficialmente a temporada de alegria, música e folia em Aracaju. Os ingressos estão à venda no Point do Ingresso, localizado no RioMar Aracaju.

