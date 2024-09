TIME SERGIPE DESEMBARCA NA ARENA PERNAMBUCO PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS

A abertura dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) aconteceu na noite de sábado, 21, na Arena Pernambuco, marcando o início de uma das maiores competições esportivas escolares do país. O evento contou com a participação de delegações de todos as unidades federativas, incluindo Sergipe, que enviou uma expressiva equipe de atletas para representar o estado em diversas modalidades.

A delegação sergipana é composta por 239 membros, sendo 184 atletas que competem em 17 modalidades como atletismo, judô, natação, futebol, basquete, entre outras. Os jovens esportistas, com idades entre 12 e 17 anos, foram selecionados a partir das competições dos Jogos da Primavera e agora têm a oportunidade de competir em nível nacional, elevando o nome do estado no cenário esportivo estudantil.

As competições dos JEBs serão realizadas ao longo de 15 dias, com provas que acontecem em várias instalações esportivas da cidade de Recife (PE) e região metropolitana. Além das disputas, os jovens também terão a chance de interagir com atletas de todo o Brasil, promovendo a integração e o espírito esportivo.

Apoio

A logística para levar a delegação sergipana aos JEBs foi cuidadosamente planejada, com transporte e alimentação no percurso garantidos pelo Governo de Sergipe,por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Para o transporte dos atletas até a Arena Pernambuco, a gestão estadual disponibilizou ônibus, e uma equipe de suporte composta por treinadores e fisioterapeutas, assegurando que os jovens tenham toda a assistência necessária durante a viagem.

Além do suporte logístico, os atletas do Time Sergipe também receberam uniformes por meio de um apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) no valor de R$ 90 mil, o que será essencial para um bom desempenho da equipe durante os jogos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da participação sergipana nos JEBs durante a cerimônia de abertura, ressaltando o investimento no esporte como uma prioridade da gestão estadual. “Estamos muito orgulhosos dos nossos atletas. A participação nos JEBs é uma grande oportunidade para esses jovens mostrarem seu talento e dedicação, representando com orgulho o nosso estado. Para além de competir, o mais importante é o aprendizado que cada um leva daqui, os valores de disciplina, superação e trabalho em equipa que o esporte proporciona”, ressaltou.

Mariana Dantas também chamou a atenção para o apoio logístico e a infraestrutura disponibilizados para a delegação sergipana. “Desde o transporte até a hospedagem e alimentação, garantimos que nossos atletas estejam bem assistidos. Além disso, oferecemos todo o apoio técnico, com uma equipa de treinadores e profissionais de saúde acompanhando os jovens durante os dias de competição”, completou.

A secretária enfatizou que o Governo de Sergipe, por intermédio da Seel, continuará a investir no esporte escolar como uma ferramenta de inclusão social e formação cidadã. “Esses atletas são o futuro do nosso esporte. O que estamos fazendo aqui vai além da competição: estamos a construir uma geração de cidadãos comprometidos com o esporte e com a sociedade”, finalizou.

O presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, também fez questão de destacar a importância do evento e o papel fundamental que o esporte escolar desempenha no desenvolvimento dos jovens brasileiros. “Os Jogos Escolares Brasileiros são uma oportunidade única para milhares de jovens de todo o país. Não se trata apenas de competir, mas de promover a integração, a amizade e o crescimento pessoal de cada um desses atletas. É aqui que surgem futuros campeões, não só no esporte, mas na vida”, considerou.

Troca de experiências

Para muitos dos jovens atletas que compõem a delegação de Sergipe nos JEBs, esta é a primeira vez em que viajam para outro estado. Essa experiência vai além das competições esportivas, representando uma oportunidade única de crescimento pessoal e interação com atletas de diferentes regiões.

O jovem atleta sergipano Guilherme Leó brilhou nos JEBs ao conquistar a medalha de ouro na modalidade de wrestling. O esportista já demonstrava grande potencial em competições regionais, mas sua performance nos Jogos Escolares o colocou em destaque como um dos principais talentos do esporte escolar em Sergipe. “Foi uma experiência muito boa. É sempre bom representar Sergipe, e ter conquistado essa medalha não foi fácil, mas todo o esforço valeu a pena’’, afirmou Guilherme, após a conquista do ouro.

Foto: Ascom Seel