TJ de Sergipe abre inscrições para estágio de nível médio

O Diário Oficial da Justiça do último dia 27 publicou o edital 01/2024 para o Processo Seletivo de Estágio de Nível Médio no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre esta segunda-feira (30) e 18 de outubro, clicando aqui (https://www.tjse.jus.br/concursoestagio/). As provas serão aplicadas de forma presencial no dia seus de novembro.

O Edital prevê o preenchimento de vagas e cadastro reserva para capital e interior. O estudante deve estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso de nível médio, além de possuir idade entre 16 e 18 anos incompletos. O valor da bolsa de estágio será de R$ 640,00 e o valor do auxílio-transporte de R$ 180,00, com jornada de 20 horas semanais.

A prova, composta de questões de múltipla escolha de língua portuguesa, será realizada no dia 06/11/2024, uma quarta-feira, na Faculdade Pio X, Campus III, localizado na avenida Tancredo Neves, 5655, bairro Jabotiana, no horário das 10 às 12 horas.

