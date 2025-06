Tobias Barreto e Boquim abrem edição de 2025 do Festival Junino da Educação

Os municípios de Tobias Barreto e de Boquim foram palcos da edição de 2025 do Festival Junino da Educação (Fejune), realizado nesta sexta-feira, 6. Promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), o festival reuniu alunos, professores, gestores e toda a comunidade escolar, celebrando a sergipanidade e a cultura nordestina.

Em Tobias Barreto, o festival aconteceu pela primeira vez e contou com representações de escolas da Rede Estadual circunscritas na Diretoria Regional de Educação 02, barracas montadas repletas de comidas típicas como o milho, canjica e mungunzá. A festividade também foi embalada por apresentações de quadrilhas das escolas, que arrancaram aplausos e alegria do público presente, além de músicas, como o cantor Heitor Costa.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatizou que a festividade valoriza a cultura local. “Esse evento não é apenas uma celebração junina, é o resultado de ações pedagógicas que valorizam a cultura local, fortalecem os vínculos da escola com a comunidade e incentivam o protagonismo dos nossos estudantes. Ver a participação de nossos alunos, professores e gestores nos mostra que estamos no caminho certo ao investir em educação com identidade, pertencimento e inclusão”, declara.

Representando a DRE 02, a professora Lisleide Lisboa destacou a importância do Fejune. “É um evento que se renova a cada ano, além de dar ênfase à nossa cultura local. Além disso, o Fejune é um espaço de integração entre as escolas e é aqui que os alunos têm a chance de se apresentar e vivenciar a coletividade. As apresentações que são feitas aqui são um reflexo do esforço de cada um deles”, destaca.

A diretora do Colégio Estadual Professora Josefa Alves de Almeida, Airla Maciele, contou que o sentimento é de alegria entre os presentes. “Estamos celebrando mais uma edição do Fejune, dessa vez em Tobias Barreto, cidade dos bordados. É um evento importante porque faz uma integração entre as escolas. Os alunos podem se conhecer, se divertir e conhecer ainda mais a nossa cultura”, pontua.

A estudante Weslayne dos Santos Ramos, do Colégio Estadual Tobias Barreto, estava empolgada com o evento e compartilhou a experiência. “É a primeira vez que acontece na cidade. O evento está sendo maravilhoso, espero que tenha mais vezes”, afirma.

O aluno Davson Santos, da mesma instituição, compartilhou o sentimento que estava tendo na festividade. “O evento está incrível, tem muita comida típica, as apresentações estão sendo incríveis, é muito bom poder participar”, ressalta.

Boquim

Já em Boquim, 30 escolas que fazem parte da Diretoria Regional de Educação 01, marcaram o Fejune com muita dança, alegria e cultura. Ao todo, mais de 1.500 alunos dos 11 municípios que fazem parte do sul sergipano, se reuniram para celebrar esse período da cultura nordestina.

Arroz doce, mungunzá, canjica, pipoca e bolos típicos da época foram carros chefes nas barraquinhas juninas espalhadas pela festa, cada uma preparada por uma unidade escolar da diretoria. Outro ponto importante foi a escolha das atrações para o evento que foi marcado por oito atrações locais dos municípios que fazem parte da DRE 1 como, a banda Seeway, Santana Tocador, Yvis Araújo entre outros.

O diretor da DRE 1, Franz Russemberg, reiterou sobre a escolha da diretoria de a cada ano direcionar o Fejune a um município que faz parte da DRE. “Hoje foi um dia muito importante para a nossa diretoria regional, foi dia de comemorar uma das maiores culturas do estádio de Sergipe que é o São João”, completa o diretor.

Apresentações de quadrilha junina, Rainha do Junina e apresentações teatrais também marcaram o evento. Ao todo 10 escolas realizaram essas apresentações que abrilhantaram ainda mais a comemoração. Uma delas foi o Centro de Excelência Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, de Umbaúba.

Ludmyla Eshylei, de 17 anos, aluna do 3° ano do Anfilófio, não sabia conter a sua alegria em poder participar pela segunda vez do Fejune. Ela e outros amigos realizaram uma apresentação de junina com músicas que marcam esse período. Para ela, esse momento foi ainda mais especial, já que é seu último ano no ensino médio. “Esse é um momento mágico e único para mim, já que é meu último ano, então vai ficar guardado no meu coração e que eu lembrarei para sempre. Está rodeada de amigos, de pessoas e o apoio que a escola dá para gente”, ressalta.

O evento também contou com a participação de profissionais de apoio da Educação, merendeiros, executores de serviços básicos, vigilantes, professores e técnicos das diretorias regionais. Ruth Guedes e gestora do Centro de Excelência Maria Fontes de Farias, localizada em Boquim, para ela o Fejune é a junção da cultura, popularidade e tudo que a de melhor.

A festa chegou ao fim com o show de Raimundo Rosa, artista local. E mesmo no final da festa a galera continuava animada, curtindo essa terceira edição do Festival que ficou com um gostinho de quero mais.

Mais Fejune

O Festival Junino da Educação segue na próxima semana com vasta programação. Na segunda-feira, dia 9, será a vez das escolas da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e da Diretoria Regional de Educação 08, de Nossa Senhora do Socorro.