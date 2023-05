Tommy Hilfiger inaugura a primeira loja conceito no RioMar Aracaju

Em Sergipe, a marca é representada pelo Grupo Yamcol, presente no varejo do Norte e Nordeste há 53 anos

Na última quinta-feira, 11 de maio, o RioMar Aracaju entregou ao público sergipano a primeira loja conceito da marca internacional Tommy Hilfiger no estado. A grife traz para o shopping o estilo casual, para todos os gêneros que apostam no inconfundível lifestyle americano. A loja está localizada no piso L2, no corredor da Camicado.

A mais nova franquia do RioMar da marca premium americana apresenta a collab Tommy X Shawn Classics Reborn, uma coleção-cápsula que recodifica clássicos atemporais, trazendo vida nova a ícones do estilo preppy, desenvolvidos com sustentabilidade.

A nova coleção feita em colaboração com Shawn Mendes é inspirada na visão de Tommy Hilfiger do estilo prep dos anos 90, destacando caimentos oversized e conforto, além da ênfase em inclusão. Os novos designs reinterpretam os looks icônicos de maneira contemporânea, criando uma coleção de clássicos para hoje e amanhã. A parceria incorpora a visão conjunta de sustentabilidade de Mendes e Hilfiger, através do uso de materiais reciclados e inovadores.

Em Aracaju, a marca é representada pelo Grupo Yamcol, empresa com sede em Belém, que atua há 53 anos no varejo paraense e se encontra em fase de expansão no Norte e Nordeste do país. Quatro executivos que formam a terceira geração do Grupo administram 34 lojas entre as franquias das marcas Victor Hugo, Milon, Taco, Touch Watches e a marca própria Kattleya. Segundo Eduardo Yamamoto, um dos executivos da Yamcol, Aracaju já apresentava índices que comportavam uma franquia da Tommy Hilfiger.

“Decidimos abrir a loja em Aracaju, porque temos indicadores de que muitos fãs da marca recorriam a lojas em outros estados, como Alagoas e Bahia, para realizarem suas compras. Ao abrirmos uma operação no RioMar, estamos privilegiando a cidade com uma loja linda, moderna e trazendo o padrão internacional da Tommy”, pontua o empresário. Yamamoto complementa que a chegada da marca a Aracaju, vai propiciar a melhor experiência de consumo que o cliente e o shopping merecem.

“O cliente sergipano já conhece a marca de longas datas, está conectado com as tendências da moda, conhece o nível de qualidade que a marca imprime, o conceito sustentável e ligação com o mundo da música. Tudo isso demonstra que a Tommy se encaixou no mercado sergipano e com certeza muita coisa boa está por vir. Tudo isso encoraja o nosso grupo empresarial a fazer novos investimentos, pois o estado apresenta uma pujança econômica. Aracaju é uma cidade muito bem estruturada, com uma boa qualidade de vida, organizada, um povo amistoso e alegre. Tudo isso nos estimula a trazer novas lojas, gerando mais empregos e renda para Sergipe”, ressalta Eduardo Yamamoto.

