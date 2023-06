Toque do Sino celebra a vitória do tratamento de acolhidos do GACC/SE

Um dia para celebrar muitas vitórias. Na tarde do dia 30/5, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE) comemorou o Toque do Sino Encantado – momento de êxito no tratamento contra o câncer – de quatro acolhidos, o Projeto É Pique do mês de maio e o lançamento do Projeto Picolé Zen.

Para celebrar a fase de controle da doença, com o encerramento do ciclo de quimioterapia e/ou radioterapia, o GACC/SE comemora o momento especial que jamais deve ser deixado de lado, com as crianças, familiares, voluntários e colaboradores.

Desta vez, quem tocou o Sino Encantado, foram os seguintes acolhidos(as), vitoriosos(as) no tratamento da luta contra o câncer:

Theo Castro – 3 anos

Guilherme Orfeu – 10 anos

Carlos Breno de Matos – 10 anos

Luiz Antônio Nascimento – 11 anos

Wallysson dos Santos – 14 anos

De acordo com a assistente social da instituição, Ana Elisa Alves de Jesus, o momento do Toque do Sino é uma simbologia de encerramento de ciclos. “Trabalhamos um contraponto. Temos a luta diária da doença, que são desafios imensos, entretanto, mostramos que apesar de todos os obstáculos, existe a cura, se vence sim e cada conquista diária tem que ser comemorada. Não existem apenas tristezas. Há sim os momentos felizes e de vitórias, não apenas para as famílias, mas para nós, profissionais que vivenciamos tudo isso”, salientou.

E na oportunidade, também comemorou-se o Projeto “É Pique”, com os parabéns e distribuição de presentes aos aniversariantes do mês de maio. São eles:

Marlon Silva – 4 anos

Maria Eduarda Oliveira – 7 anos

Enzo Miguel A. Dos Santos – 7 anos

Rafaela Santos – 9 anos

Por fim, fechando as comemorações, foi lançado o Projeto “Picolé Zen”, que tem como objetivo humanizar o tratamento oncológico, utilizando o picolé como terapia nutricional, para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia/radioterapia.

O projeto é uma parceria do GACC/SE com a empresa Picolé Cajuzinho, que irão distribuir semanalmente na Casa de Apoio em Aracaju,, picolés para as crianças/adolescentes em hospedagem, além de contribuir para diversas ações da instituição.

Conheça os projetos e ações do GACC/SE em www.gacc-se.org.br ou @gaccsergipe e doe amor!

Foto Ascom GACC/SE

Por Tíffany Tavares