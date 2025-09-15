Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil retorna a Aracaju

De 18 a 21 de setembro, o estacionamento do RioMar Aracaju será palco do Torresmofest, o maior festival gastronômico do país. A entrada é gratuita, e o público poderá aproveitar quatro dias de boa comida, música ao vivo e atrações para toda a família, incluindo os pets, em uma área de 4.500 m² com estrutura coberta para maior comodidade.

O evento reúne mais de 20 expositores, oferecendo um cardápio variado com porções de torresmo a partir de R$ 35. Entre as opções, estão a tradicional pururuca, o torresmo de rolo e o clássico de boteco. O público também encontrará pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas, sanduíches de costela e diversas sobremesas e doces artesanais.

Entre as novidades desta edição, destaque para o Churrasco Grego e o Arroz Caldoso de Cupim – receita típica da Espanha com um toque brasileiro. Para acompanhar, o festival oferece chope artesanal e uma seleção de drinks variados.

Programação musical

Além da gastronomia, o público contará com shows todos os dias:

Quinta-feira (18)

20h – Newrox (Charlie Brown Jr. Cover)

Sexta-feira (19)

20h – Banda Loop Especial (Classic Rock)

Sábado (20)

17h – Cajurioca Samba Clube (Samba)

20h – Renato Coelho Rock Club (Especial Legião Urbana)

Domingo (21)

13h30 – Rubinho Gabba (voz e violão)

16h30 – Roberto Soares Santos (Sertanejo)

19h30 – Rubinho Gabba (U2 Cover)

Sobre o Torresmofest

Com mais de 550 edições realizadas em diferentes estados brasileiros e público superior a 15 milhões de pessoas, o Torresmofest é pioneiro no país e já passou por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

Lotti+Caldas Comunicação – foto ascom