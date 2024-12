Trabalhador de 44 anos morre no Huse após sofrer acidente durante montagem de palco para Réveillon

Um homem de 44 anos que trabalhava em uma empresa contratada para a montagem da estrutura de palco do Réveillon 2025, na Orla de Atalaia em Aracaju, morreu nesta terça-feira (17).

As informações passadas pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde permaneceu internada.

Segundo a unidade, o homem foi atendido na Ala Vermelha, encaminhado ao Centro Cirúrgico para procedimento, mas não resistiu e morreu.

Em nota, “a Semdec informa que a vítima foi atendida ainda no local do acidente pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e pelo suporte avançado do SAMU, sendo posteriormente encaminhada ao HUSE”, informou nota.

A Prefeitura diz que se solidariza à família da vítima e ressaltou que “a empresa comprovou, no ato de assinatura do contrato, estar tecnicamente habilitada à execução do projeto, conforme a legislação vigente”, diz a nota da PMA.

Foto ASN