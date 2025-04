Trabalhadores técnico-administrativos da UFS entram em estado de greve

A partir desta terça-feira, 1º de abril, o Sintufs entra oficialmente em estado de greve. A decisão, tomada na Assembleia Geral do dia 25, reflete a indignação da categoria com a demora do governo federal em cumprir o acordo firmado após a greve de 2024.

Em nota, o sindicato diz que “o estado de greve não significa paralisação imediata das atividades, mas é um momento de a e mobilização. Durante esse período, os TAEs se organizam, fortalecem a pressão e intensificam a luta para garantir que os compromissos assumidos sejam respeitados”.

O sindicato diz que “são mais de oito meses de espera! O governo assinou o acordo, mas segue adiando sua implementação. A categoria já demonstrou paciência suficiente. Se não houver avanços concretos, a greve será inevitável”.

Com informações do Sintufs