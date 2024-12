TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS É CONCLUÍDO NO INCÊNDIO EM ARACAJU APÓS USO DE 400 MIL LITROS DE ÁGUA

O Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBM/SE) concluiu as operações no local do incêndio de grandes proporções envolvendo um caminhão e um estabelecimento comercial especializado no abastecimento de cilindros de gás no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

Iniciada no começo da tarde da sexta-feira (27), a situação que gerou riscos de propagação para residências vizinhas e envolveu explosões foi controlada de forma eficiente pela equipe, que permaneceu no local durante todo o período.

A operação de rescaldo foi encerrada por volta das 17h30 deste sábado, após o uso de mais de 100 mil litros de água. No total, a corporação utilizou cerca de 400 mil litros de água durante todo o processo de combate às chamas. Durante a madrugada e o início da tarde, os bombeiros focaram na extinção dos pequenos focos remanescentes, especialmente nas áreas mais afetadas pela explosão e pelo intenso calor. A ação foi concentrada nas frentes mais preservadas da empresa, com acesso também pelas ruas laterais e algumas residências adjacentes.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, destacou a importância do trabalho contínuo da corporação. “Após a extinção do fogo principal, nossos esforços se concentraram nos focos remanescentes e no rescaldo, para garantir que não houvesse mais riscos de propagação. A atuação integrada entre nossas equipes e outros órgãos foi essencial para que esse trabalho fosse concluído com êxito e sem vítimas”, afirmou o coronel.

A empresa responsável pelos cilindros de gás acionou técnicos especializados para garantir que não houvesse risco com a presença de gases. Com o uso de equipamentos de multigás, foi constatado que não havia gases prejudiciais no local. A área foi isolada, e o proprietário foi orientado sobre os próximos passos.

Os focos finais, alimentados por materiais plásticos e tubulações de PVC, foram combatidos com o auxílio de alta pressão. Essa abordagem permitiu a rápida extinção dos focos, culminando na conclusão da operação.

Com o controle total da situação e a remoção de todos os materiais de risco, o Corpo de Bombeiros não registrou vítimas ou feridos durante o incidente. A evacuação da área e a atuação integrada entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e outros órgãos garantiram a segurança da população, sem mais riscos de propagação ou novos incidentes.

