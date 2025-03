Trabalho flexível: um modelo que prioriza qualidade de vida e produtividade

O trabalho flexível tem se consolidado como uma tendência global, promovendo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de aumentar a produtividade e a satisfação dos colaboradores. Um exemplo dessa prática bem-sucedida é o CV CRM, empresa especializada em estratégias de negócios e tecnologias para o setor imobiliário, que adota um modelo híbrido para cerca de 90% de sua equipe.

O regime adotado pela empresa é parte fundamental da cultura organizacional, permitindo que os colaboradores desempenhem suas funções com autonomia e suporte adequado. Para isso, o CV CRM investe em iniciativas que reforçam esse modelo, como eventos remotos em datas comemorativas, ações de integração e respeito à individualidade de cada profissional.

“Acreditamos que o trabalho flexível vai além de uma tendência; é uma forma de valorizar as pessoas e garantir que elas tenham condições de entregar seu melhor, tanto no âmbito profissional quanto pessoal”, explica a Head de Gente de Cultura do CV CRM, Kelli Soares. Essa abordagem inovadora rendeu à empresa o reconhecimento na categoria “Jornada Flexível” pela Great Place to Work (GPTW), uma das mais importantes certificadoras de ambientes de trabalho.

O prêmio, entregue em São Paulo no dia 25 de janeiro, reforça a excelência do CV CRM em gestão de pessoas e boas práticas. “A certificação GPTW é resultado de um questionário respondido de forma anônima e voluntária pelos nossos colaboradores, que validaram as práticas adotadas pela empresa. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirma o CEO do CV CRM, Fábio Garcez.

Para ele, o caso da empresa ilustra como o trabalho flexível, quando bem aplicado, pode transformar não apenas a rotina dos colaboradores, mas também os resultados das organizações. “Somos um exemplo de que é possível alinhar produtividade e qualidade de vida. A empresa segue investindo em melhorias de processos e iniciativas que promovem o bem-estar de seus colaboradores, reforçando seu compromisso com um modelo de trabalho que prioriza as pessoas”, garante Fábio Garcez.

Sobre o CV

Com 12 anos de atuação, o CV CRM é uma empresa especializada em soluções para a construção civil, oferecendo um portfólio de produtos e serviços que visam otimizar e agilizar projetos, promovendo a eficiência e sustentabilidade.

Foto – Arquivo / CV CRM

Por Luiza Sampaio