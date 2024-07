TRADE TURÍSTICO DE SERGIPE COMEMORA A CHEGADA DE NOVO CENTRO DE EVENTOS À COROA DO MEIO, EM ARACAJU

Porto Farol possui conceito e estrutura modernos, 17 espaços flexíveis, cafeteria e capacidade para até 2.000 pessoas, simultaneamente.

No mês de agosto, Sergipe ganhará um novo centro de negócios e eventos, com conceito moderno, excelente estrutura, e em sintonia com as necessidades do mercado: o Porto Farol. Localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, na rua ao fundo do farol e bem perto do principal cartão postal da cidade, a Orla de Atalaia, o empreendimento terá 17 espaços flexíveis entre salão multieventos, salas para treinamentos, para reuniões, espaço VIP, estúdios para Podcast, e suíte para noivas, entre outros.

O Porto Farol tem capacidade para acomodar, confortável e simultaneamente, até duas mil pessoas. As salas admitem entre 80 e 800 pessoas sentadas. As obras de reforma do espaço estão em fase final, e o local receberá os mais variados tipos de eventos como congressos, feiras, eventos corporativos, associativos, shows, lançamento de produtos, casamentos e formaturas, entre outros.

Todas as salas serão climatizadas e possuirão completo tratamento e isolamento acústicos, ou seja, o som de um espaço não será ouvido em outro. E para aproveitar a beleza da região onde está localizada, como a vista para o mar, o Porto Farol também terá uma cafeteria, com conceito igualmente moderno.

“O Porto Farol surgiu de uma profunda análise do mercado de eventos em Sergipe, principalmente na capital sergipana, e chega para suprir a necessidade por espaços bem-estruturados para acontecimentos de pequeno e médio porte. O Porto Farol oferecerá conforto, qualidade e uma equipe altamente qualificada, que ajudará no sucesso da iniciativa a ser realizada no Porto Farol”, explicou o idealizador do Centro, o empresário Alexandre Porto.

De portas abertas

Embora a inauguração do Porto Farol esteja prevista para o mês de agosto, a agenda de reservas já está aberta, e o espaço vem sendo muito visitado desde o mês de junho, por promotores de festas e eventos, empresários de diversos setores, cerimonialistas e público em geral, em eventos denominados de ‘Café do Porto Farol’, cujas edições acontecem sempre às quintas-feiras. O empresário e secretário de estado do Turismo, Marcos Franco, foi um dos que já visitou o local, e se disse entusiasmado com a novidade.

“Estou muito feliz por conhecer esse magnífico empreendimento, novidade que causou satisfação no trade turístico, como pude perceber durante a visita que fiz e da qual membros do segmento participaram. O Porto Farol tem variedade de espaços, está localizado em uma área belíssima, e certamente atenderá os anseios do setor. Ouso dizer que ele já nasce grandioso, com sucesso, e num momento mais que oportuno, pois uma das prioridades do governo do Estado é o Turismo”, observou Marcos Franco.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe, Antônio Carlos Franco Sobrinho, parabenizou Alexandre Porto pela iniciativa, pois o Porto Farol ajudará no desenvolvimento e crescimento do setor de eventos corporativos, ao poder atender pequenos e médios eventos.

“Certamente ele fará parceria com a rede hoteleira, já que a maioria dos hotéis não consegue atender eventos com público acima de 500 pessoas. A rede hoteleira, através da ABIH, está muito satisfeita com a chegada do Porto Farol, que é mais uma boa notícia para o turismo sergipano, que está vivendo um dos melhores, senão o melhor momento dos últimos anos, registrando, inclusive, a volta do turismo corporativo ao estado, o que é muito bom, pois ajuda a aquecer a nossa economia”, observou o presidente da ABIH/SE.

Objetivo do empreendimento é agregar valor

De acordo com as análises feitas por Alexandre Porto, o turismo em Sergipe está em vertiginosa crescente, tanto o de lazer quanto o de negócios, e a expectativa é de que, ano após ano, o estado atraia ainda mais eventos associativos, de negócios e corporativos.

“Hoje, já existe demanda por um local como o Porto Farol, e foi para preencher essa lacuna, e ajudar a evitar que num futuro próximo o estado começasse a ‘perder’ eventos pela falta de espaços com capacidade de público diversificada, foi que criamos este lindo equipamento”, ressaltou Alexandre Porto.

O Porto Farol Centro de Eventos e Negócios está localizado na esquina das ruas Capitão-Tenente Edivaldo Lima Santos e Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio. Para agendar uma visita ao local e saber mais informações sobre o empreendimento, basta enviar mensagem para o WhatsApp (79) 9.9692 6998. Mais informações também podem ser obtidas no Instagram @portofaroleventos

Fonte e foto assessoria