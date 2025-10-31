Tradição junina segue em novembro na Segundona do Turista, em Aracaju

No penúltimo mês do ano, a alegria dos festejos juninos seguem na histórica Rua de São João, no Bairro Industrial, em Aracaju, com a Segundona do Turista. A programação busca fortalecer a cultura popular sergipana e movimentar o turismo ao som do mais autêntico forró. Na segunda-feira, 3, a partir das 18h, a animação será por conta de Marcos Paulo, da Quadrilha Junina Alegria de Viver, formada por idosos, e do grupo Bobinhos do Forró.

A Segundona do Turista é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, e seguirá com sua programação até dezembro.

Foto: Júlia Rodrigues