Tradicional casamento caipira fecha festividades na Rua São João

Reconhecido patrimônio cultural dos aracajuanos, a Rua São João recebeu, na tarde desta segunda-feira, 24, o tradicional “Casamento Caipira”, e seu respectivo cortejo, atraindo centenas de apaixonados pelos festejos juninos. A celebração, que recebe o apoio da Prefeitura de Aracaju, encerra a programação no local.

O evento teve início às 15h com concentração na rua de São João, depois um desfile de cavaleiros e vaqueiros percorreu o trajeto entre os bairros Santo Antônio, Siqueira Campos e Bairro Industrial. Com mais cem anos de existência, as celebrações de São João na região já fazem parte da identidade cultural local.

“São 114 anos de festejos juninos aqui na rua de São João. Todo dia 24 acontece o casamento do matuto e a comunidade se reúne com os cavalos, as carroças, para um cortejo, que passa pelo Siqueira Campos, o Bairro Industrial e retorna para onde acontece a encenação. É muito bonito, os personagens são pessoas daqui. O forró começou a tocar ainda de manhã cedo. É um momento especial, dia de celebrar o São João”, explica o presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus, mantenedor da Rua São João, Eder Teles.

Esse encerramento é um dia ainda mais importante para o “noivo” há 35 anos, Denilson Aragão, que toma o papel como uma missão: preservar a beleza da cultura local e passá-la adiante.

“Isso é uma tradição da nossa terra, aqui é onde fica o Maracanã das quadrilhas. Eu nasci e me criei aqui e dentro da quadrilha o papel passou de uma geração para outra, assumi a vaga e estou até hoje. É gostoso demais fazer parte, fico esperando 365 dias até esse momento. Esse dia devia ter umas 48 horas”, brinca.

Para quem decidiu aproveitar a festa, como é o caso do motorista Paulo Sérgio, 48 anos, não se trata de apenas mais um dia, mas parte do que é ser mesmo aracajuano. “Desde de que tenho dez anos de idade que venho, sou criado aqui no Bairro Industrial. É a nossa tradição, nossa cultura, tudo de bom para nós”, diz.

Moradora do bairro Palestina, Gilza dos Santos, pensa o mesmo. A história do São João na Rua de São João é a sua própria história também. “Desde que eu me conheço por gente, venho para essa festa aqui. Eu acho espetacular e hoje tem a maior atração que é o casamento”, ressalta.

Foto: Alberto Cézar