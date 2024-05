Tradicional feira náutica do Norte e Nordeste será na Orlinha Pôr do Sol

A segunda edição do Barco Show Aracaju Festival 2024 será realizada nos dias 18 e 19 de maio na Orlinha Pôr do Sol, em Aracaju (SE). O evento terá várias opções para compra ou troca de embarcações, além de produtos de toda a cadeia produtiva do mundo náutico.

Com o novo espaço, a organização espera receber mais de 3.000 pessoas, que poderão fazer teste drive e conhecer as novidades do segmento. Serão dois dias de aventura, descobertas e entretenimento no mar.⠀

O evento muda de local com o intuito de ampliar o objetivo que é de desenvolvimento do setor náutico. Após o sucesso da primeira edição no ano passado na cidade, a feira náutica pretende receber ainda mais expositores.

”Estamos muito felizes de mais uma vez poder estar realizando o Barco Show Aracaju Festival nessa cidade tão encantadora que está perto do mar e onde as pessoas gostam de estar no mar, de estar na água”

”Nós esperamos que grandes resultados sejam gerados, que a gente possa superar a primeira edição em volume de negócios e um público de 3 mil pessoas este ano”, disse Hugo Leonardo, CEO da Barco Show.

Aracaju, a capital de Sergipe, é uma cidade que encanta por sua beleza natural e riqueza cultural. Localizada no litoral nordeste do Brasil, banhada pelo Oceano Atlântico, possui praias de águas mornas e areias douradas, como a famosa Praia de Atalaia, com sua orla repleta de quiosques, ciclovia e áreas de lazer.

Além disso, Aracaju é conhecida por seu patrimônio histórico e arquitetônico, como o Centro Histórico, onde se destacam a Catedral Metropolitana, o Mercado Municipal e o Museu da Gente Sergipana, que celebra a cultura e história do povo sergipano.

”Não importa se você está buscando sua primeira embarcação ou deseja fazer um upgrade, nosso evento oferece a oportunidade perfeita para explorar as opções disponíveis e realizar o seu desejo de navegar”, completou Hugo Leonardo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria de Turismo da cidade.

A Barco Show eventos é uma empresa genuinamente baiana, situada na cidade de Salvador, que nasceu com o intuito de promover e auxiliar a cultura náutica no estado da Bahia e região. A organização confirmou que em 2024 visitará Manaus (AM) de 25 a 28 de julho.

Fonte Assessoria Barco Show.

Imagem: Marcelo Balla