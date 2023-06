Tradições são fomentadas no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

Integrando a programação do Forró Caju 2023, o Palco Gerson Filho e o Arraiá da Clemilda atraem forrozeiros que vêm atrás de uma experiência diferenciada. As atrações escolhidas pela Prefeitura de Aracaju, neste sábado, 24, mantêm a tradição e permitem que famílias possam curtir o novo ambiente. Com uma nova estrutura coberta com chão de tablado, o palco, uma junção do Gerson Filho e do Arraiá da Clemilda, foi aprovado pela população que vem aproveitar os shows e a quadrilha.

Fábio Luiz marca presença em todos os anos do Forró Caju, junto com seu filho Bernardo e a esposa Alessandra, e afirma que a estrutura deste ano está excelente. “Esse é o melhor ano, está bastante organizado. O ambiente está seguro, coberto e a decoração é bem bonita, tudo está bem típico. Além disso, as atrações estão muito boas, nesse palco temos bastante atrações locais e essa oportunidade dada aos artistas é muito importante”, ressalta.

Além de ser um ambiente para assistir as atrações, a nova estrutura também é palco de encontros, como é o caso dos amigos Manoel Luiz e Valquíria Carvalho que sempre se encontram nos forrós. Manoel conta que essa é a segunda noite que vem para o palco e sempre aproveita para curtir o espaço. “Gosto bastante de forró e de dançar, eu e Valquíria sempre curtimos muito”.

Uma das atrações da noite, Scurinho Zambumbada, está participando da programação pela terceira vez e destaca a energia do povo sergipano. “Eu sempre fico muito feliz de participar do Forró Caju, e esse ano está extremamente especial, a energia é maravilhosa e como artista posso afirmar que é muito importante esse acolhimento e o espaço diferenciado”, enfatiza.

No palco, também é possível ver a apresentação das quadrilhas. Nesta noite, foi a vez da Século XX, segunda quadrilha mais antiga em atividade do Brasil, tomar o espaço e alegrar a audiência. O marcador, Joel Reis, dança em quadrilha há 45 anos e salienta que o espaço dedicado às quadrilhas e atrações locais é muito importante para manter a cultura viva.

“Fazer parte das atrações desse espaço é muito bom, agradeço muito a oportunidade e a dedicação em manter a tradição das quadrilhas viva”, destaca Joel.

A tradição da quadrilha é passada de geração em geração. Wagner Luiz dança em quadrilha há 22 anos, e junto com a esposa Roseane Hipólito passaram a tradição para a filha Rafaela de cinco anos. “Desde a barriga da mãe Rafaela faz parte das apresentações e até hoje segue acompanhando a gente”, relata.

A noite contou, ainda, com Trio Seu Bina, Dudu Moral, Casaca de Couro e Mimi do Acordeon.

AAN – Foto Marcelle Cristinne