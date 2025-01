Transações via PIX no BNB superam R$ 87 bilhões em 2024

O Banco do Nordeste (BNB) registrou, em 2024, movimentação superior a R$ 87 bilhões em transações com PIX, o sistema online de pagamento instantâneo. Na comparação com o ano anterior, houve crescimento de 38% no volume de recursos movimentados. Os valores consideram entradas e saídas de contas na Instituição realizadas em toda sua área de atuação, que engloba estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Houve crescimento também no número de operações. Foram mais de 190 milhões de transações via PIX realizadas no ano passado, frente aos 150 milhões registrados em 2023 – aumento de 27%.

De acordo com o diretor de Negócios do BNB, Luiz Abel Amorim, o crescimento das operações também reflete a estratégia acertada do Banco Central de criar uma ferramenta de inclusão financeira. O executivo destaca que, entre os pagamentos recebidos por clientes do BNB, mais de 53 milhões de transações foram com valores abaixo de R$ 100. “Antes, com TED e DOC, as tarifas para transações de baixo valor eram um impeditivo. O PIX, por não ter cobrança para pessoa física, tem permitido uma circulação mais eficiente do dinheiro, especialmente em compras pequenas”, diz.

Ele também destaca o impacto positivo nas micro e pequenas empresas, especialmente no comércio local, como feiras e pequenos estabelecimentos, onde os pagamentos por PIX têm se tornado predominantes. “A economia regional também tem se beneficiado com a menor circulação de dinheiro em espécie e a redução no uso de papéis, como as cédulas. Além disso, a praticidade das transações via PIX tem sido fundamental para simplificar as trocas de valores”, afirma.

Lançado em 2020 pelo Banco Central, o PIX consolidou-se como a modalidade de transferência bancária mais famosa do sistema financeiro brasileiro. De lá para cá, a ferramenta vem se aperfeiçoando e apresentando novidades. Foram os casos da flexibilização nos limites de transação e mudanças no período noturno, Meus QR Codes, a contestação de transações via Mecanismo Especial de Devolução (MED), e mais “PIX Saque e PIX Troco”.

Texto e foto BNB