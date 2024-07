TRÂNSITO FICARÁ EM MEIA-PISTA EM TRECHOS DAS AVENIDAS VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHECK

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, a partir desta segunda-feira (29), em virtude da obra de reestruturação das avenidas Juscelino Kubitscheck e Visconde de Maracaju, entre bairros 18 do Forte, Santos Dumont, Santos Antônio, Palestina e Cidade Nova, o trânsito ficará em meia-pista entre a rua São Francisco de Assis, localizada ao lado do Terminal Maracaju, e a avenida Simeão Sobral, próximo à Igreja do Espírito Santo.

Além disso, se houver necessidade, em decorrência da obra e dos equipamentos em uso na via, um binário poderá ser instalado, temporariamente. A SMTT manterá agentes de trânsito no local para o monitoramento da via e recomenda aos condutores que reduzam a velocidade e se mantenham atentos ao transitarem pela região.

Com informações e foto da SMTT