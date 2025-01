TRÂNSITO NA AVENIDA BEIRA MAR EM ARACAJU TERÁ NOVA ALTERAÇÃO A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA, DIZ SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que o trânsito em um trecho da Avenida Beira Mar, no sentido Centro-Atalaia e na alça de acesso à Avenida Tancredo Neves (sentido Atalaia-Zona Norte), ficará em meia pista para a finalização da instalação de um semáforo com botoeira para pedestres na faixa de pedestres já implantada logo após a “Ponte dos Cajueiros” nesta segunda e terça-feira (20 e 21).

A SMTT informou ainda que a intervenção tem como objetivo garantir a travessia segura de pedestres e ciclistas durante as obras do Governo do Estado de construção do Complexo Viário Maria do Carmo.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar pedestres e ciclistas até que o semáforo esteja totalmente instalado e em funcionamento. O semáforo estará ativado apenas quando houver demanda de travessia, atendendo exclusivamente a pedestres e ciclistas. Até a conclusão da obra, ciclistas deverão descer das bicicletas para a travessia e continuidade do seu percurso, pela calçada do lado oposto, até retornarem à ciclovia da Av. Tancredo Neves (sentido Zona Norte) ou na própria Av. Beira Mar após o tapume da obra, pois não haverá sinalização de travessia cicloviária junto às faixas de pedestres, nem ciclovia no lado oposto.

A SMTT orienta os motoristas a redobrarem a atenção e a seguirem as sinalizações presentes no local.

Foto: Ascom/SMTT