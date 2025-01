Trânsito na Avenida Beira Mar terá nova alteração a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (20), o processo de interdição em trecho da Avenida Beira Mar, em Aracaju, será ampliado.

A partir da altura da ponte Presidente Juscelino Kubitschek, no Parque dos Cajueiros, serão fechadas a faixa de pedestres e a ciclovia, no sentido Praia/Centro, abrangendo uma extensão de 450 metros. A medida visa garantir a segurança de pedestres e ciclistas durante as obras em andamento do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves.

Há cerca de duas semanas, já haviam sido iniciadas as ações de intervenção, com a instalação de tapumes e a suspensão da circulação de ônibus em parte de uma das pistas da avenida. Agora, com o aumento das atividades no local, com máquinas e veículos de grande porte, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), em parceria com a empresa Constran Internacional Construções S/A e apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), adotará novas medidas de segurança no tráfego.

Entre os ajustes realizados, destacam-se a implantação de demarcação com telas tapume ao longo da calçada no sentido Atalaia, a execução de calçadas e rampas acessíveis no canteiro central da Avenida Tancredo Neves, além de melhorias na sinalização. Uma lombada será implantada no sentido Centro, antes da ponte, nas imediações do Parque dos Cajueiros, e o canteiro central da Beira Mar será rebaixado na região da faixa de pedestres próxima à ponte. Além disso, será instalado um semáforo intermitente, nos dois sentidos, na área da faixa de pedestres.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, destacou a importância das medidas. “A segurança de todos que circulam pela área da obra é nossa prioridade. Sabemos que esse é um trecho de grande movimentação e, com as obras em andamento, há um aumento considerável de tráfego de veículos pesados. Por isso, essas intervenções foram planejadas com o objetivo de minimizar riscos e garantir que todos, pedestres e motoristas, possam transitar com mais segurança”, afirmou.

O complexo viário

O Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves recebe investimentos iniciais da ordem de R$ 318.268.670,35, contemplando a construção de duas obras de artes especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar; uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio e ainda 2,34 km de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade na capital.

