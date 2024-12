Trânsito na avenida Pedro Calazans é normalizado após rompimento de adutora

A atuação de uma força tarefa mobilizada pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com outros órgãos, resultou na conclusão da obra na avenida Pedro Calazans, no bairro Getúlio Vargas, no prazo de sete dias após o rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Finalizados os trabalhos, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) liberou o trânsito na via, nesta segunda-feira, 9.

O superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, tenente-coronel Sílvio Prado, trata da otimização dos fluxos, após a liberação da avenida, que permaneceu fechada durante toda a semana.

“Com o fechamento da Pedro Calazans mensuramos o impacto causado no trânsito naquela região do bairro Getúlio Vargas e monitoramos o trânsito com a presença ininterrupta dos nossos agentes. O Deso concluiu o trabalho da adutora e o recapeamento asfáltico na sexta, e passamos o fim de semana fazendo a pintura das sinalizações de trânsito para liberar o trânsito com a avenida, devidamente sinalizada. Parabenizamos todas as forças envolvidas nesse trabalho”, declara.

Força tarefa

A força-tarefa estabelecida pela gestão municipal para que a obra de reparos da avenida Pedro Calazans fosse realizada no menor tempo possível contou de cerca de 140 pessoas. Estiveram presentes, além da SMTT de Aracaju, profissionais da Defesa Civil de Aracaju, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Comunicação Social (Secom), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE), em auxílio à Deso.

Durante todo o período de obras, o trecho entre a rua São Cristóvão e a Mamede Paes Mendonça esteve totalmente bloqueado, bem como o acesso à rua Divina Pastora. A orientação dada pela SMTT foi para que rotas alternativas fossem utilizadas, a exemplo da avenida Gentil Tavares, tanto para o sentido Sul quanto para o Norte, evitando assim a Pedro Calazans. Uma vez que o acesso pela avenida Coelho e Campos, bem como pela avenida Dep. Airton Teles, só pôde ser feito até a Mamede Paes Mendonça.

ASN – foto SMTT