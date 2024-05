Trânsito na avenida Visconde de Maracaju terá alterações nesta quinta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que o trânsito na avenida Visconde de Maracaju, no bairro Santos Dumont, sofrerá alteração nesta quinta-feira (16).

Devido à obra da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que realiza assentamento da tubulação do esgotamento sanitário na região, o retorno localizado nas imediações do Terminal de Integração da Maracaju ficará interditado temporariamente.

Por conta do bloqueio, os veículos que estiverem trafegando pela região deverão utilizar outro retorno, próximo à 3ª Delegacia Metropolitana, na avenida Presidente Juscelino Kubitscheck. O serviço da Deso será iniciado às 7h, e a previsão é que seja finalizado no final do dia. Após a conclusão dos trabalhos, o trânsito será liberado.

Agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão na avenida, auxiliando o trânsito.

Transporte coletivo

Algumas linhas do transporte coletivo terão seus itinerários alterados em virtude da obra e do bloqueio no trânsito. São elas: 002 – Fernando Color/D.IA; 003 – João Alves/Orlando Dantas; 005 – Maracaju/D.IA; 020 – Piabeta/D.IA; 030 Marcos Freire I e III/D.I.A; 040 – Marcos Freire II/D.IA; 050 – Campus/Hospital Universitário; 101 – Parque São José/Maracaju via Bugio; 102 – Soledade/Maracaju; 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01; 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02; 601 – Terminal Marcos Freire/Mercado via O.Aranha e 607 – Santos Dumont/Mercado.

Os ônibus, após saírem do Terminal da Maracaju, entrarão à direita na avenida Visconde de Maracaju, seguirão e retornarão na mesma avenida, em frente ao Colégio Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento (antigo Colégio Marco Maciel).

Foto – ASCOM SMTT