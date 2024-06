Trânsito na região dos mercados será alterado a partir deste domingo

Um dos eventos mais esperados do período junino, o Forró Caju 2024, organizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), começa no próximo domingo, 23, e o trânsito na região dos mercados centrais será alterado, temporariamente, por conta da grande festa. Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital, estarão na localidade, fazendo os bloqueios, o monitoramento e orientação dos condutores.

No domingo, às 17h, se inicia a montagem de um binário no sentido Norte da avenida Otoniel Dórea. Também às 17h, os seguintes pontos serão bloqueados: avenida Dr. Carlos Firpo/rua Santa Rosa; avenida Dr. Carlos Firpo /rua Florentino Menezes; avenida Coelho e Campos /rua Sebastião Costa.

Já às 18h, começa a retirada dos veículos estacionados na praça de eventos Hilton Lopes e inicia o bloqueio de mais pontos: rua Apulcro Mota/travessa Hélio Ribeiro; avenida Otoniel Dórea/travessa Hélio Ribeiro; avenida Carlos Firpo/avenida Coelho e Campos; avenida Simeão Sobral/avenida Antônio Cabral; avenida Otoniel Dórea/avenida Marechal Mascarenhas de Morais e rua Apulcro Mota/rua Professor Florentino Menezes.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que a operação de trânsito será executada todos os dias, durante a realização do Forró Caju, que começa dia 23 e vai até sábado, 29. Ele ressalta a importância dos condutores ficarem atentos às sinalizações que serão instaladas e orientações dos agentes de trânsito.

“A operação é planejada para dar segurança ao público que vai à festa, mas também à mobilidade ao trânsito na região dos mercados centrais. Todos os dias de Forró Caju estaremos executando a operação que tem bloqueios, binário, e orientações, e é importante a população que vai circular pela área central da cidade, ficar atenta às sinalizações”, disse.

Táxi

Para facilitar o deslocamento de quem vai curtir o Forró Caju, a SMTT montará dois pontos de táxi: um na avenida Otoniel Dórea entre a travessa Hélio Ribeiro e rua Santa Rosa, e outro na avenida Antônio Cabral entre as avenidas Coelho e Campos e Simeão Sobral

Transporte público

O Terminal de Integração do Mercado irá funcionar até meia noite, sendo aberto, excepcionalmente, às 3h e retomando a operação às 3h30. Outra vantagem para o usuário do transporte público são as linhas de ônibus, integradas à ‘Operação Corujão’ que também irão operar durante a madrugada do Forró Caju. São elas:

Augusto Franco/ Unit Farolandia/ Orlando Dantas e Santa Maria; Mosqueiro e Aruana; Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves; Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont; Lamarão e Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via beira mar e Porto Dantas.

