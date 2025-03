Trânsito será alterado na região central de Aracaju neste sábado

Neste sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Aracaju fará a abertura oficial da festa em comemoração aos 170 anos de Aracaju, com o Show “Delas” na Praça Fausto Cardoso, apresentando Joésia Ramos, Maysa Reis e Alinne Rosa.

A SMTT informa que no entorno do evento, que acontecerá a partir das 18h o trânsito estará interrompido. Será feito um bloqueio temporário no cruzamento da rua Itabaiana com a Travessa Benjamin Constant, que dá acesso à praça Fausto Cardoso.

O bloqueio acontecerá apenas durante o período da noite em que os shows estiverem acontecendo, e que os condutores que desejam chegar à Praça Fausto Cardoso podem buscar vias alternativas.

Foto: Ascom/SMTT