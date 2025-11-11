Transporte Amor: expectativa é de mais de 110 doações de sangue este ano

Com mais de 35 doações agendadas para a segunda edição, o mutirão de solidariedade do setor de transporte segue há três anos transformando empatia em vida

Nesta quarta-feira (12), às 8h, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) será palco da 2ª edição do Transporte Amor 2025. Semestralmente, a iniciativa demonstra que o setor de transporte vai além do papel de percorrer ruas e avenidas para transportar com segurança cerca de 142 mil passageiros por dia, contribuindo também com ações sociais que renovam a esperança de inúmeras famílias, como a doação de sangue. Apenas este ano, a primeira e segunda edição do projeto já mobilizou mais de 110 doadores, em um mutirão de solidariedade capaz de salvar mais de 440 vidas em 2025.

A iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) conta com a parceria da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), das empresas que operam no transporte público de passageiros da Grande Aracaju, do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) e do Hemose, além do Sistema Fecomércio, que todos os anos convoca colaboradores para a doação.

No primeiro semestre, o Transporte Amor conseguiu mobilizar a doação de mais de 75 bolsas de sangue. Somadas às mais de 35 doações que serão realizadas a partir desta quarta-feira, o projeto alcança, em apenas um ano, o potencial de salvar mais de 440 vidas, considerando que uma única doação pode beneficiar até quatro pacientes.

A Viação Atalaia vai disponibilizar um veículo para os condutores realizarem a doação. O motorista da empresa, Adeilson dos Santos, foi um dos que já colocou seu nome entre os doadores. Amanhã, ele troca o banco do motorista pelo assento de passageiro, mas continua guiado pela mesma direção: a do compromisso com a vida.

“Ajudar quem precisa é uma missão coletiva. Quando estou conduzindo o veículo, busco fazer a diferença na vida das pessoas, não por mérito próprio, mas por acreditar que são os pequenos gestos que tornam a vida melhor. Um simples ‘bom dia’ já traz alegria, assim como uma doação, que pode parecer algo simplório, mas tem o poder de transformar e salvar vidas. Parabenizo o Setransp por idealizar este projeto, assim como a Viação Atalaia e todos os demais parceiros do Transporte Amor”, ressalta o condutor.

Fonte: Juliana Melo/ assessoria Setransp – Imagem: Setransp