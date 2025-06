Transporte Amor: nova edição do mutirão solidário foi realizada nesta quarta

Em mais uma edição do Transporte Amor, setor reafirma seu compromisso com a vida ao somar esforços para, além de promover uma mobilidade segura, também salvar vidas

Nesta quarta-feira (11), o setor de transporte realizou mais uma edição da campanha Transporte Amor, uma iniciativa do Setransp, em parceria com a Fetralse e as empresas que prestam o serviço de transporte público na Grande Aracaju. Contando ainda com o apoio do Sest Senat e da Fecomércio, a ação mobiliza os colaboradores do setor e a sociedade para a doação de sangue, em um mutirão solidário a favor da vida.

Contabilizando mais de 75 doações somente nesta manhã, os motoristas da Viação Atalaia e da VRS estiveram junto aos colaboradores do Senac no mutirão que aconteceu às 8h no Hemose e às 9h no IHHS. Esta edição do Transporte Amor já tem uma estimativa de mais de 300 vidas alcançadas, considerando que cada doação pode beneficiar até quatro pessoas.

“Hoje, os motoristas, que diariamente transportam vidas, cumpriram essa missão de forma diferente, doando um pouco de si para o outro. Esse projeto nasceu da esperança de ajudar quem está em risco e precisa de sangue para sobreviver. Sabemos que, neste mês de junho, tão especial para nós, nordestinos, há uma queda nas doações, e é por isso que o Setransp, junto ao setor de transporte e às empresas de ônibus, convoca também a sociedade a se somar a essa campanha. Doe sangue, doe vida. Transporte amor”, destaca a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Um dos ônibus do projeto São João com Mobilidade, que integra a identidade visual da nossa tradição junina à mobilidade urbana, sob a condução de Cleiton Santos, motorista da Viação Atalaia, hoje ganhou um novo trajeto: percorreu as ruas da cidade com a missão de salvar vidas, ao transportar mais de 30 motoristas da empresa até o IHHS.

“Hoje é um dia de gratidão. Poder ser o motorista responsável por conduzir tantos colegas para um bem maior foi uma honra. Participar de um ato de solidariedade que beneficiará tantos pacientes reforça o verdadeiro sentido do nosso trabalho. Conduzir vidas com responsabilidade é o que fazemos todos os dias, e hoje, além de seguir um trajeto marcado pela solidariedade, também tive a oportunidade de doar, contribuindo diretamente para salvar vidas”, conta o motorista.

Transporte Amor

Desde 2022, o Transporte Amor ajuda a renovar os estoques de sangue do IHHS e do Hemose, instituições parceiras da iniciativa, que ocorre duas vezes ao ano, em junho e em dezembro. Neste mês, o mutirão acontece em alusão ao Dia do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. Já em dezembro, as doações ocorrem juntamente com o Natal com Mobilidade, ação também desenvolvida pelo setor de transporte.

Cada ato de solidariedade resulta em uma bolsa de sangue, que é separada em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas e plasma, os quais são distribuídos aos hospitais para atender casos de emergência e pacientes internados.

A última edição do ano de 2024 do mutirão em favor da vida contou com a doação de mais de 50 colaboradores do setor de transporte, além de convidados de outras instituições, com uma estimativa de mais de 200 vidas salvas.

Texto e foto ascom Setransp