Transporte gratuito e linhas reforçadas asseguram mobilidade para inscritos no Enem

A oferta de transporte coletivo gratuito e com reforço de linhas neste domingo, 9, primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assegurou que estudantes da Grande Aracaju tivessem mais tranquilidade para chegar aos locais de aplicação do exame.

A gratuidade, garantida após solicitação da prefeita Emília Corrêa e adesão do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), também se estende ao próximo domingo, 16 de novembro, considerando o acesso ao transporte como parte indispensável da garantia do direito à educação e da construção de novos futuros.

A iniciativa acertada beneficiou a estudante Maria Paula Nascimento, de 16 anos. Integrante da rede pública de ensino, usufruiu da gratuidade para se deslocar do bairro 17 de março à Farolândia, onde prestará o exame, e avaliou a gratuidade como muito positiva.

“Evita estresse e chegar atrasado. A gratuidade facilita bastante, porque já é um custo, uma preocupação a menos, porque tem pessoas que não têm o suficiente para ir”, disse ela.

Confiante no sonho de ingressar no ensino superior e cursar Psicologia, Maria Paula relatou que o apoio logístico também ajudou a se concentrar no exame.

“Eu estou me aliviando aos poucos porque me dediquei bastante, então acho que eu vou tirar uma nota muito boa. Eu pretendo cursar Psicologia, porque eu amo esse curso, porque eu amo cuidar das pessoas”, comentou.

A gratuidade foi concedida para estudantes de escolas públicas, privadas e aqueles que fazem o Enem neste ano como candidatos independentes. Para alunos regularmente matriculados, as passagens de ida e volta foram creditadas no cartão Mais Aracaju Escolar. Já os demais candidatos puderam solicitar o benefício, apresentando o comprovante de inscrição no Enem no posto do AracajuCard, no CEAC da Rua do Turista.

Além disso, algumas linhas que atendem diferentes regiões da Grande Aracaju foram reforçadas, beneficiando especialmente estudantes que precisaram se deslocar entre municípios.

Morador da Barra dos Coqueiros, Albert Carvalho, de 18 anos, também utilizou o transporte coletivo para chegar ao local de prova e ressaltou que o aumento da oferta de ônibus facilitou o transporte de quem mais precisa.

“É muito importante, muito significativo. Vai me incentivar e incentivar outros alunos que têm esse problema da distância, da falta de acesso a fazerem o Enem nos lugares que eles estão fazendo agora. Quando você intensifica as linhas, a passagem dos ônibus, você facilita o acesso e deixa mais prático, mais fácil para todos os alunos que têm interesse em fazer”, declarou.

Já para Arthur Menezes, de 18 anos, a iniciativa representa acolhimento e suporte aos jovens da rede pública de ensino. Mirando o curso de Medicina Veterinária, com foco na atuação marítima, ele contou ainda que vem se preparando desde janeiro para alcançar o resultado desejado.

“Ajuda as pessoas que, por exemplo, talvez não tivessem esse dinheiro a mais pra conseguir fazer a prova no dia de hoje. Pegando ônibus e chegando mais cedo, a pessoa já chega no portão da escola e se prepara para o seu Enem. Eu me preparei desde janeiro e me sinto confiante”, afirmou.

O estudante Paulo Alexandre, de 16 anos, reforçou que o apoio ao deslocamento é essencial para garantir igualdade de condições entre os candidatos.

“Acho que é muito importante ter essas passagens gratuitas pra gente que é da escola pública, para as pessoas irem seguras, afinal, é o futuro delas. Eu diria para quem for fazer ter calma e que tudo vai dar certo”, destacou.

