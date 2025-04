Transporte público da Grande Aracaju recebe novo ônibus elétrico em caráter de teste

Com veículo elétrico de nova fabricante, Prefeitura de Aracaju realiza teste com motoristas e passageiros para avaliar a prestação de serviço dos novos modelos

Na manhã desta quarta-feira, 9, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) esteve junto à Prefeitura Municipal para a entrega do novo modelo de ônibus elétrico, que passa a integrar a frota em caráter de teste na capital e região metropolitana por um período de 30 dias. Com a condução sendo iniciada por uma mulher ao volante e a operação sob responsabilidade da Viação Atalaia, o ônibus está, inicialmente, na linha Circular Shopping 02. Durante os primeiros 15 dias, será utilizado também em outras linhas operadas pela empresa, seguindo, nos 15 dias finais, para a Viação Modelo.

Em janeiro deste ano, um ônibus elétrico da fabricante Higer entrou em operação para apresentar o modelo às empresas que prestam o serviço de transporte público na Grande Aracaju e aos passageiros. Agora, com selo brasileiro, os veículos elétricos da Marcopolo estão em avaliação, reunindo opiniões da população e dos operadores para definir a fabricante que integrará, de forma definitiva, a frota do transporte público nos próximos meses.

“O ônibus elétrico, além de oferecer mais conforto na condução e no transporte dos passageiros, promove uma mobilidade ambientalmente responsável, tema que sempre foi prioridade nas decisões de investimento em novos veículos, como os ônibus Euro 6, que há muito já integram a frota”, explica a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, Nelson Felipe, também participou, ao lado da prefeita Emília Corrêa e de representantes da Atalaia, Modelo e Marcopolo, da entrega oficial do ônibus, marcando o início do teste operacional do veículo. Ele destacou que, embora o carro elétrico já tenha sido bem aceito pela população, este novo modelo apresenta inovações e é fabricado no Brasil, o que reforça o compromisso de oferecer o melhor para a mobilidade da capital.

“Esse é um carro que trazemos para a população como forma de atestar mais uma vez o aceite do veículo elétrico, agora com um modelo novo, diferente e com inovações tecnológicas. É um veículo alto, com refrigeração mais eficiente e fabricado no Brasil, o que reforça a proposta de oferecer o melhor para Aracaju, como quer a prefeita Emília. Caso aprovado, a fabricante poderá participar da licitação. Os motoristas também estão sendo treinados com antecedência para a condução dos carros elétricos, pois sabemos Nas Ruas

O novo ônibus, que já está circulando nas ruas de Aracaju, é de fabricação 100% brasileira e reúne diversas tecnologias voltadas para a acessibilidade, segurança e conforto dos passageiros. Equipado com sistema de ar-condicionado e entradas USB, o ônibus elétrico ainda conta com suspensão pneumática, que garante uma condução mais suave; direção assistida, que reduz o esforço do motorista na direção do veículo; e controle de estabilidade, aumentando a segurança em curvas e manobras ao reduzir o risco de derrapagens. O ônibus possui também sistema de rebaixamento automático, facilitando o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo ainda mais acessibilidade no transporte público.

“Atualmente, a produção desses ônibus está concentrada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na fábrica da Marcopolo, uma empresa 100% brasileira com 75 anos de história. O veículo está sendo disponibilizado para a Prefeitura de Aracaju e para as empresas operadoras com o objetivo de testar a tecnologia nacional, reforçando a importância de conhecer o produto, valorizar a empresa e o que é produzido no Brasil”, salienta o representante da Marcopolo, Fernando Tonin.

Aglaci Meire dos Santos, motorista da Viação Atalaia há 2 anos, relatou: “É uma honra ser a primeira a conduzir esse novo modelo de ônibus elétrico, que está em fase de teste na capital. Esse veículo vai trazer muito conforto para o dia a dia dos passageiros e para o meu também. Eu amo estar na condução de veículos grandes e, ter a oportunidade de dirigir, em primeira mão, um carro com um sistema de direção com tantas tecnologias é realmente gratificante. Também é a certeza de mais praticidade para o desempenho do meu trabalho”

Ascom Setransp