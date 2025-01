Trecho da Avenida Gentil Tavares cede após fortes chuvas em Aracaju

A prefeitura de Aracaju informou que um trecho da Avenida Gentil Tavares, no Centro de Aracaju, cedeu após as fortes chuvas na noite deste sábado (11).

Equipes da Prefeitura estão no local desde as primeiras horas deste domingo (12) e o Comitê Operacional está atuando com ações de prevenção e em situações de emergência.

A prefeitura informou ainda que a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social atendeu na madrugada deste domingo (12), quatro ocorrências por conta das chuvas em Aracaju.

A Emurb está com três equipes de limpeza e desobstrução de drenagem, mais um caminhão de desobstrução e, ainda, uma equipe de tapa-buracos.

A prefeita Emília Corrêa reafirma que o trabalho continuará focado em prevenção e na diminuição de danos.

Foto ascom AAN