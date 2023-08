Trecho da Avenida Euclides Figueiredo será alterado para realização de obra a partir de quarta-feira, dia 02

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, a partir da próxima quarta-feira, 2, o trânsito na avenida Euclides Figueiredo será afetado por um serviço da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) no local.

Neste primeiro momento, durante a execução do serviço, haverá um estreitamento de pista na avenida, no trecho entre os bairros Coqueiral e Japãozinho. O trabalho é referente à obra da infraestrutura do loteamento Copacabana, no bairro Porto D’Antas, e envolve a troca da antiga tubulação por galerias novas e maiores, para adequação da rede de drenagem às novas necessidades do sistema que vem sendo implantado na comunidade.

Para isso, será feito o “corte” perpendicular à avenida Euclides Figueiredo, que vai ligar a rede da localidade a um canal existente na região, perfazendo um trecho de 30 m.

A SMTT orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegarem pelo local.

Foto SMTT