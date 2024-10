Treinamento ensinará mulheres a criar estratégias e a identificar oportunidades de negócios

“2Up Training” será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, das 18h às 22h, no auditório do Neo Office Jardins, e terá como facilitadoras as empresárias Gabriela Almeida e Laura Figueiredo.

Estudo realizado pelo Sebrae com base em dados coletados junto à Receita Federal do Brasil (RFB) no período de 2018 a 2021, mostrou que entre os motivos que fizeram com que empresas fechassem as portas no ano de 2020, para além da pandemia, estavam a falta de conhecimento/experiência anterior no ramo; a abertura do negócio por necessidade; a deficiência de conhecimento sobre aspectos relevantes do negócio; e ter pouca capacitação.

Além disso, a ausência de um plano de negócios estruturado e a inexperiência na administração são obstáculos comuns aos novos empreendedores. Quando se fala no encerramento das atividades, os microempreendedores individuais apresentam a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, com 29% deles fechando as portas após cinco anos de atividades.

E em Sergipe, para ajudar a mudar essa realidade, a 2UP Group – Aceleradora de Negócios Liderados por Mulheres, realizará nos dias 24 e 25 de outubro o “2Up Training”, capacitação que apresentará ferramentas, ensinará técnicas e métodos para ajudar mulheres empreendedoras a criarem estratégias e a identificarem oportunidades de negócios.

O evento acontecerá no auditório do Neo Office Jardins, das 18h às 22h, e terá como facilitadoras as empresárias e fundadoras da Aceleradora de Empresas, Gabriela Almeida e Laura Figueiredo. O Neo Office está localizado na Av. Dr. José Machado de Souza, 220, bairro Jardins.

Facilitando o caminho para quem vem depois

“Sabemos o quanto ser empreendedora/empreendedor no Brasil é promissor, mas ao mesmo tempo, bastante desafiador. Eu e a Laura passamos por isso, sentimos na pele toda a aridez do caminho, antes de nos refrescarmos com o sucesso dos nossos negócios. São vários os obstáculos impostos ao longo da jornada, principalmente se quem estiver à frente da ‘nau’ for uma mulher, por isso queremos e vamos ajudar a mudar esse cenário”, comentou Gabriela Almeida.

De acordo com Laura Figueiredo, durante o treinamento as participantes terão respondidas perguntas como: Você sabe criar estratégias ou identificar oportunidades quando elas aparecem? Você sabe como avaliar seu portfólio e criar estratégias assertivas para inovar ou diversificar, atraindo novas oportunidades? Quais estratégias devem ser usadas em uma campanha de marketing para compreender e atrair seu público-alvo?

“Criar estratégias de negócios envolve um processo estruturado, e do qual todo empreendedor deve ter não apenas conhecimento, mas principalmente, domínio. Saber quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio; entender o mercado do qual se propõe fazer parte; estabelecer metas reais e alcançáveis; conhecer bem o seu público-consumidor; saber agregar valor e precificar o produto, entre outros, são caminhos fundamentais para alcançar o sucesso”, revelou Laura Figueiredo.

Mais informações sobre o 2Up Training podem ser obtidas através do telefone (79) 9.9135 9957.

Por Andréa Moura