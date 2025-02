Três homens são presos por furto em uma unidade de saúde de Aracaju

Três homens foram presos por agentes da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), após furtar a Unidade Básica de Saúde José Machado de Souza, neste domingo (02), no Bairro Santos Dumont, em Aracaju.

As informações passadas pela GMA são de que o trio foi flagrado pelas câmeras da Central de Controle Operacional, levando uma condensadora de ar da unidade no Conjunto Almirante Tamandaré. Durante as prisões facas também foram apreendidas.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

Foto: GM/Aracaju