TRÊS PESSOAS MORREM E UMA FICA FERIDA APÓS UM VEÍCULO CAPOTAR NA RODOVIA SE-270, EM SIMÃO DIAS

Três pessoas morreram e uma ficou ferida na manhã deste domingo (02), após um carro sair da posta e capotar na rodovia SE-270, em Simão Dias.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que o veículo trafegava pela rodovia, quando saiu da pista e capotou. Dos cinco ocupantes, três morreram e um ficou ferido, sendo conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU).

Ainda segundo o BPRv, o motorista do carro não ficou ferido, permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou a ingestão de álcool.

Foto BRv