Trezena de Santo Antônio começa neste sábado em Aracaju

Uma grande carreata irá marcar a abertura do trezenário e da festa em honra de Santo Antônio em Aracaju. A celebração terá início neste sábado, dia 1º, às 18h. A missa de abertura acontecerá às 19h30 e será presidida pelo frei Francisco Edson, pároco da paróquia Santo Antônio.

Até 13 de junho, dia festivo, os fiéis e devotos irão meditar sobre o tema “Santo Antônio, missionário da fé e da oração”. “Esse tema está em sintonia com a vida da igreja, pois, por decreto do Papa Francisco, estamos vivendo o Ano da Oração, em vista do Jubileu que será celebrado em 2025”, diz o frei Edson.

“Santo Antônio quer nos levar a viver a grandiosidade da espiritualidade através da oração, que nos faz ser pessoas de fé. Para viver uma vida sólida, firme em Deus, é necessária uma vivência de oração que nos fortaleça diante das dificuldades”, ressalta o frei Edson, no convite para os festejos.

Missas

Cinco missas e bênção dos pães foram programadas para o dia festivo (6h, 9h, 12h, 15h e 18h). A última delas será presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes da Silva.

Programação (01/06)

18h: Carreata com a imagem de Santo Antônio, saindo da igreja do Espírito Santo, com destino à Matriz de Santo Antônio.

19h: Hasteamento da Bandeira

19h30: Santa Missa presidida pelo Frei Franscisco Edson da Silva Mendes (Pároco da Paróquia Santo Antônio/ Aracaju-SE). Liturgia: Pastoral de Liturgia e Conselho de Pastoral Paroquial.

Clique aqui e confira a programação completa

Fonte: Arquidiocese de Aracaju

