TRF 6ª Região lança edital de concurso para cadastro de reserva

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o edital para realização do concurso público que é destinado à formação do cadastro de reserva para preenchimento de vagas que poderão surgir em um dos 26 municípios de Minas Gerais onde o TRF6 possui Varas Judiciais.

O concurso será para 23 cargos de Analista Judiciário, com salário de R$13.994,78 e 5 cargos de Técnico Judiciário, com salários de R$8.529,65 e R$ 9.773,56, totalizando 28 cargos, todos com exigência de curso superior, em diversas formações.

As inscrições estarão abertas de 18 de outubro a 8 de novembro, e a prova será realizada – somente em Belo Horizonte – no dia 19 de janeiro de 2025. O valor da inscrição é R$120,00 para o cargo de Analista Judiciário e R$80,00 para o cargo de Técnico Judiciário.

O cadastro de reserva é destinado ao preenchimento das vagas que surgirem durante a realização do concurso e também durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável por mais dois anos.

O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas serão objetivas e discursivas para todos os cargos e haverá teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 25: Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial.

Clique aqui e confira todas as informações sobre o concurso no edital.

Fonte Tribunal Regional Federal da 6ª Região