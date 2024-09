A Presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) enviou ofício, na manhã desta quarta-feira, 25/09, para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe (OAB/SE), comunicando a abertura de vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional.

A vaga decorre da aposentadoria do desembargador Luiz Antônio de Araújo Mendonça, publicada no Diário da Justiça do último dia 19, e a comunicação atende ao artigo 211, parágrafo 1º, do Regimento Interno do TJSE.