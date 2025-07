Trinca de Sons apresenta show instrumental  no Morango’s Casa Cultural

O Morango’s Casa Cultural recebe, na sexta-feira, 1º de agosto, um espetáculo especial do Trinca de Sons — grupo referência na música instrumental sergipana — com convidados mais que especiais. A noite será uma verdadeira celebração da música e da poesia, reunindo talentos consagrados da cena artística local em um ambiente intimista e acolhedor.

Abrindo o espetáculo, o Trinca de Sons promete encantar o público com seu repertório instrumental, que mescla diferentes gêneros da música brasileira e estrangeira, como samba, bossa nova, frevo e baião, adaptados para a formação singular de bandolim de dez cordas, violão de sete cordas e pandeiro. O trio, formado pelos experientes músicos Fernando Freitas, Manoel Neto e Pedrinho Mendonça, é reconhecido pelo virtuosismo e criatividade de seus arranjos, que aproximam o público da tradição instrumental com leveza, emoção e técnica apurada.

Em seguida, o Trinca de Sons assume uma nova faceta, ao lado de grandes convidados da arte sergipana: o cantor e compositor Nino Karvan, o irreverente cantor Tchapas, a potente voz de Juçara Nascimento e o poeta e compositor J. Victor Fernandes. Juntos, revisitam grandes clássicos da Música Popular Brasileira com arranjos inéditos e interpretações marcantes, conduzindo o público por uma experiência sonora e poética que celebra a riqueza da cultura brasileira.

Na ocasião, também celebraremos o aniversário do poeta J. Victor Fernandes, parceiro do Trinca e figura atuante na cena cultural sergipana. O artista presenteará o público com uma breve mostra do seu livro Transtorno Poético e fará o sorteio de dois exemplares autografados. Aniversário do poeta, mas quem ganha o presente é o público!

Não perca essa noite única de música e encontros!

📍 Morango’s Casa Cultural

📅 Sexta-feira, 01 de agosto

⏰ A partir das 20h

🎟️ Ingresso antecipado 1º lote: R$30

Adquira pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou solicite a chave Pix pelo WhatsApp: (79) 98138-3594

Realização: Nosso Dom Produções

Texto e foto assessoria