Troca de abadás do Bloco Saudoso Tuca acontece nos dias 14 e 15

Os foliões que desejam garantir o abadá do Bloco Saudoso Tuca já podem se preparar! A troca das camisas da tradicional prévia carnavalesca começa na próxima sexta-feira (14). Para adquirir um abadá, basta doar 1kg de arroz e 1kg de feijão. A ação segue até sábado (15), véspera do evento, das 8h às 19h, na Rua Bahia, nº 1610, no bairro Siqueira Campos.

A quantidade de abadás é limitada, com um máximo de oito unidades por pessoa, mediante a entrega da quantidade correspondente de alimentos. Todos os itens arrecadados serão transformados em cestas básicas e distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o Bloco Saudoso Tuca

O Bloco Saudoso Tuca sairá às ruas do bairro Siqueira Campos no próximo domingo, 16 de fevereiro, a partir das 10h. A concentração será na Rua Bahia, nº 956, próximo à clínica Laclise, percorrendo as ruas do antigo Aribé.

A animação do trio elétrico ficará por conta do cantor Dan Chicleteiro, que promete um repertório contagiante para embalar os foliões. Além disso, o bloco contará com a energia vibrante do carnaval tradicional com a banda Pé no Frevo.

Para mais informações e atualizações, acompanhe o perfil oficial do bloco no Instagram: @bloco.saudosotuca.

Texto e foto Assessoria de Imprensa do vereador Anderson de Tuca