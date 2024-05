Troca de cupons para show de aniversário do Banese Card começa neste sábado, 18

Posto de troca está montado no Shopping Jardins, nas proximidades do cinema. A cada R$ 350 em compras com o verdinho, o cliente terá direito a um par de ingressos.

Começa neste sábado, 18, a troca dos cupons fiscais pelo par de ingressos para o show de aniversário em comemoração aos 24 anos do Banese Card, com as apresentações de Tuka Veloz, Danielzinho Junior e Dorgival Dantas. O show será realizado no dia 23 de maio, a partir das 18h, no estacionamento do Shopping Jardins.

A cada R$ 350 em compras com o Banese Card, o cliente que apresentar o cupom fiscal terá direito a um par de ingressos (limitado a uma troca por CPF). Os cupons válidos para esta campanha são os das compras realizadas no período de 1° a 22 de maio.

A retirada dos ingressos será realizada de 18 a 22 de maio, ou enquanto houver ingresso, das 9h às 22h (de segunda à sábado) e das 11h às 21h (aos domingos), no posto de troca montado nas proximidades do Cinemark Jardins.

Essa grande festa pelo aniversário do primeiro cartão de crédito genuinamente sergipano, que promoveu e ainda promove inclusão e cidadania financeira, contará com a presença de 10 mil clientes.

E para quem não é cliente do verdinho, mas deseja participar da festa, ainda dá tempo. Basta solicitar a adesão ao cartão, através do portal www.banesecard.com.br , e após a aprovação da solicitação, gerar o cartão virtual e realizar as compras.

O Banese Card

Lançado em maio de 2000, o verdinho está presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal, com excelente aceitação nos estabelecimentos comerciais de todo o território nacional, e também fora do Brasil. Sem anuidade, oferece aos clientes um atrativo programa de recompensa, a exemplo dos dois sorteios mensais do Seguro Premiável Banese Card, no valor de R$ 20 mil cada, entre aqueles que aderiram ao seguro com valor mensal de R$ 7,99.

O seguro também dá direito à proteção e cobertura em caso de perda ou roubo do cartão, acidente ou morte do titular, havendo nestes casos pagamento de valor preestabelecido para a vítima ou dependente.

Ascom Grupo Banese