Troca do Ingresso Solidário para o Sesc Folia movimenta as Unidades

A troca do ingresso solidário para curtir o show de Maysa Reis no Sesc Folia não para.

As Centrais de Relacionamento com Clientes das Unidades do Sesc, em Aracaju, montaram uma estratégia de atendimento que rapidamente é realizada a troca do ingresso por dois quilos de alimentos, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil.

O evento acontecerá nesse sábado, 12/10, a partir das 16h, na área livre do Hotel Sesc Atalaia. Maysa Reis promete entregar para o público muita agitação, com um repertório pra lá de dançante.

Além de participar do Sesc Folia os comerciários e publico em geral terão a oportunidade de contribuir com as instituições sociais cadastradas no Mesa Brasil e atender centenas de pessoas que vivem em vulnerabilidade social.

As Centrais de Relacionamento do Sesc funcionam de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h.

Foto: Produção Maysa Reis

Foto ascom Sesc