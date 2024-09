Trocas culturais marcam primeiras semanas de intercambistas

Doze famílias anfitriãs na Espanha, Inglaterra e Irlanda estão hospedando os 30 alunos intercambistas da rede estadual de ensino

A primeira turma do ‘Sergipe no Mundo’ embarcou há duas semanas para a Inglaterra, Irlanda e Espanha. Ao todo, 30 alunos da rede estadual de ensino de Sergipe estão hospedados em casas de famílias nativas cadastradas em programas de intercâmbio, contribuindo assim com a troca de experiências culturais e interpessoais dos intercambistas.

As famílias anfitriãs têm um papel fundamental em aprimorar a adaptação dos alunos apresentando a cultura, culinária e costumes do país. Ao todo, 12 famílias estão contribuindo com o aprendizado dos intercambistas da rede estadual de ensino de Sergipe. Na Inglaterra, cinco alunos estão residindo com três famílias anfitriãs. Uma das famílias é a de Eliza Tipes, que pontuou a ótima experiência ofertada aos alunos em poder conhecer outros países e a importância de estudar a língua inglesa em qualquer lugar do mundo.

Ainda na Inglaterra, a aluna Betyna Rocha se encontra hospedada na casa da família Tait. Além dela e de outra aluna da rede, mais duas intercambistas turcas estão residindo na casa da família. Betyna contou um pouco sobre o convívio com a família, que se mostrou solícita ao apresentar a cidade de Brighton, na Inglaterra, e a contribuir na adaptação das intercambistas no país.

“A adaptação à nova cultura de Brighton foi um desafio, pois enquanto a alimentação e os hábitos eram diferentes, a disposição de conhecer e experimentar novos costumes trouxe um sentimento de acolhimento e integração”, afirmou Betyna.

Na Irlanda, mais especificamente na cidade de Waterford, cinco intercambistas residem na casa de duas famílias anfitriãs. O aperfeiçoamento da comunicação e a troca de cultura entre os países são algo bem corriqueiro no convívio dela com a família. Ela fala que a host mom – traduzido para o português como ‘mão anfitriã’ – compartilha sempre os hábitos irlandeses com eles e busca saber como é a cultura e costumes no Brasil. “Eles dão todo o suporte para facilitar o convívio na comunicação diária, coisas de que a gente precisa aqui. O fato de ter criança ajuda muito também, já que elas sempre nos procuram para conversar com curiosidades em relação a nossa cultura no Brasil”, finaliza Natália.

Retorno e novo embarque

A primeira turma do ‘Sergipe no Mundo’ desembarca no Brasil no dia 15 de setembro com uma bagagem repleta de conhecimento, histórias e perspectivas de vida, com uma profunda compreensão entre diferentes culturas.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, lembra que os intercambistas fazem uma virada de chave na vida deles. “Eles levam Sergipe para o mundo e trazem o mundo com eles”, afirmou.

A próxima turma de intercambistas embarca no dia 15 de novembro. Outros 19 alunos da rede estadual de ensino de Sergipe embarcaram para o Canadá e Estados Unidos, completando a primeira turma de intercambistas do programa Sergipe no Mundo.

Foto | Arquivo pessoal

Assessoria de Comunicação da SEDUC