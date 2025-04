Tropical Rock Sessions reúne Cogumelo Azul e GuardaMar para celebrar música autoral sergipana

A cena autoral de Aracaju ganhará uma noite especial no próximo sábado, 12 de abril, a partir das 21h, no Bacamarte Studio Pub — uma das casas mais originais da cidade. O evento Tropical Rock Sessions unirá no mesmo palco duas forças da música independente local: as bandas Cogumelo Azul e GuardaMar, ambas conhecidas por defender e movimentar o cenário underground sergipano com suas composições autênticas e criativas.

Cada banda fará um show completo e exclusivo, focado em seus trabalhos autorais, com a participação de convidados especiais, tornando a noite ainda mais inesquecível. Entre os artistas que subirão ao palco estão Os Augustos, Teodoro Fassbender, Kleber Melo, Pipo Reis, Hanna Luh, Ygor Bertoldo, Petrel e Lui Mercúrio.

Sobre a Cogumelo Azul

A Cogumelo Azul é uma banda inovadora que mistura influências de rock psicodélico, música tropical e poesia falada para proporcionar uma experiência sonora singular. Seu som é marcado por ritmos cativantes, melodias psicodélicas e letras poéticas que exploram desde questões sociais e políticas até temas emocionais e espirituais. Com uma instrumentação rica — guitarras distorcidas, percussão enérgica, teclados atmosféricos e uma seção de metais vibrante — a banda cria paisagens sonoras hipnóticas que transportam o público em uma verdadeira jornada sensorial.

O grupo é formado por Rafael Salomão (guitarra e diretor musical do projeto), Bruno Fernandes (guitarra), Glauber (vocais, sax, flauta, teclado), Ady (baixo e vocais), J. Victor Fernandes (poesia e vocais) e Bruno Sampaio (bateria).

No dia 26 de março, a banda lançou seu novo single, “Sertanejo”, em estreia exclusiva na rádio Aperipê. A faixa mergulha nas relações de poder e resistência no semiárido brasileiro, denunciando a indústria da seca e traduzindo em poesia e som a força das comunidades sertanejas. A música reafirma a identidade da Cogumelo Azul, combinando guitarras distorcidas, percussão enérgica e passagens atmosféricas que transitam entre o psicodelismo, a crítica social e a exploração poética.

Sobre a GuardaMar

A GuardaMar é uma banda aracajuana formada por Franklin Sobrinho (vocal), Deyvisson de Oliveira (guitarra), Rooney Aciole (guitarra), Daniel Bitencourt (baixo) e Rodrigo Prado (bateria). Seu som traz uma fusão intensa entre o rock alternativo dos anos 80 e 90 com uma estética contemporânea, criando músicas marcantes tanto liricamente quanto sonoramente. Entre suas influências estão nomes como Stone Temple Pilots, Alice in Chains, A-ha e Engenheiros do Hawaii.

O mais recente lançamento da banda, o single “Obsessão”, mergulha no lado mais sombrio dos relacionamentos. Com melodias tensas e inquietantes, a música carrega a explosão característica da GuardaMar e reafirma a capacidade do grupo de transformar emoções intensas em uma sonoridade autêntica e envolvente.

Cena Autoral Aracajuana

A cena autoral em Aracaju tem crescido nos últimos anos, apesar dos desafios que os artistas independentes enfrentam para consolidar seu espaço. Iniciativas como o Janela para as Artes e o Rockabrunco (festival realizado em 2021) têm dado visibilidade às bandas locais, mas a oferta de espaços e eventos ainda é limitada. Em um contexto onde o suporte ainda é insuficiente, eventos como o Tropical Rock Sessions são essenciais para fortalecer e dar continuidade ao trabalho de músicos que apostam na criatividade, na identidade e na originalidade.

Serviço

Tropical Rock Sessions

Data: 12 de abril (sábado)

Horário: A partir das 21h

Local: Bacamarte Studio Pub, R. Pureza Bonfim, 433 – Santos Dumont.

Ingressos: R$15 individual, disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do evento.

