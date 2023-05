TRT-20 abre processo seletivo para estágio na área de Design Gráfico

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) realizará Processo Seletivo para Estágio em Design Gráfico no âmbito deste Regional.

As inscrições são gratuitas e estão abertas, no período de 29/5 a 11/6/2023, devendo ser realizadas exclusivamente no site do TRT-20 (www.trt20.jus.br), em Concursos – Estagiário – Design Gráfico – 2023 – Inscrição.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), pelos telefones (79) 2105-8776/8836 ou pelo e-mail estagio.design@trt20.jus.br.

Ou acesse AQUI o formulário de inscrição.

Confira o edital do Processo Seletivo para Estágio em Design Gráfico.

Ascom TRT-20

(com informações da Segep)