O desembargador presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20), José Augusto do Nascimento, informa que será realizada, no período de 5 a 7/6/2023, correição ordinária na 6ª Vara do Trabalho de Aracaju.

A sessão de encerramento dos trabalhos correicionais acontece às 8 horas do último dia (7/6).

Para mais informações, acesse o Edital de Correição na 6ª VT de Aracaju.

Ascom TRT-20