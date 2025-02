TRT/SE abre processo seletivo para estágio na área de Ciências Contábeis

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) abriu processo seletivo para estágio na área de Ciências Contábeis, visando ao preenchimento de 2 (duas) vagas e formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas, estão abertas no período de 7/2 a 5/3/25 e devem ser realizadas exclusivamente no site do Tribunal (em Serviços – Concursos – Estagiário – Ciências Contábeis – 2025 – Inscrição), pelo formulário de inscrição.

Podem se inscrever para a seleção de estágio, estudantes de nível superior, regularmente matriculados no curso de Ciências Contábeis, das seguintes Instituições de Ensino Superior (IES), conveniadas com o TRT/SE:

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Universidade Tiradentes (UNIT)

Ages

Estácio – Fase

Fanese

Uninassau

Confira o EDITAL de processo seletivo para estágio em Ciências Contábeis.

Clique AQUI para se inscrever.

Mais informações pelos telefones (79) 2105-8836 ou (79) 2105-8538 ou, ainda, pelo e-mail estagiocontabeis@trt20.jus.br.

