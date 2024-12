Tubulação de água da Deso rompe, abre cratera  e provoca o desabastecimento na Avenida Calazans

Vazamento em uma rede de abastecimento da Deso foi registrado na manhã deste domingo (01), e deixou parte da Avenida Calazans sem água.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram que por conta do vazamento, o asfalto cedeu e provocou uma grande cratera e a água escorre pela avenida por cerca de cem metros.

As informações passadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) são de que a empresa já foi informada do vazamento e a rede geral será fechada para que o serviço de reparo seja feito na manhã de hoje. “As equipes já estão no local e já começaram os trabalhos para solucionar o problema”, declarou a companhia.

A área foi isolada para garantir a segurança e evitar acidentes enquanto os trabalhos de reparo estão sendo realizados.

A Defesa Civil também foi comunicada para analisar se há riscos de desabamento, por conta do grande buraco que abriu.

O trânsito deve ser interrompido na região.

Foto redes sociais