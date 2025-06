Turismo Aracaju: São João na Praça chega ao seu último dia, nesta segunda-feira

O “São João na Praça” chega, nesta segunda-feira (30), ao seu último dia.

O evento que faz parte da programação do Forró Caju 2025, é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe.

Nesta segunda-feira, na Praça Fausto Cardoso, as atividades terão início às 17h. Haverá apresentação de ginástica rítmica, do Coral Sesc Juventudes, aulão de dança e show da banda Bobinhos do Forró. Uma grande estrutura foi preparada, incluindo a montagem de uma vila cenográfica, que recebeu o nome de ‘Paço do Forró’. Há também parque de diversões, espaço multissensorial e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Itinerante, que conta com atividade diárias.

A palavra ‘paço’ é frequentemente utilizada como sinônimo de ‘palácio’. A vila cenográfica instalada para o ‘São João na Praça’ recebeu o nome de ‘Paço do Forró’ em homenagem à história sergipana. É na Praça Fausto Cardoso que está o Palácio Museu Olímpio Campos, que já foi a sede do Governo de Sergipe e era conhecido como ‘Paço Imperial’.

As casas da cidade cenográfica são dedicadas à venda de comidas e bebidas dos ambulantes que participam de feirinhas espalhadas pela cidade. Além disso, também há espaço para os artesãos da Feira de Artesanato da Praça Tobias Barreto e do Centro de Artesanato Chica Chaves.

“Tem sido um projeto lindo. Nós estamos chegando ao fim dele já com o gostinho de quero mais. É muito bom poder ver as famílias curtindo o São João aqui. E hoje teremos o encerramento. Será muito lindo e todos estão convidados. Estamos felizes”, disse o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Foto: Kaio Espínola/Setur