TURISMO DE ARACAJU APRESENTA UM CRESCIMENTO NO 1º SEMESTRE; AEROPORTO MOVIMENTOU  652.912 PASSAGEIROS

Um levantamento realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), mostra que o setor turístico em Aracaju apresentou resultados positivos no primeiro semestre de 2025.

Os números consolidam o segmento como um dos que mais contribuem para o desenvolvimento econômico da capital sergipana.

O Aeroporto Internacional de Aracaju movimentou 652.912 passageiros entre janeiro e junho, representando um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2024. No transporte terrestre, o Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite registrou 309.560 operações, alta de 3,52%.

De acordo com Ícaro Carvalho, diretor de Planejamento da Setur, os dados reforçam a consolidação de Aracaju como destino turístico em ascensão. “Temos investido em planejamento estratégico e em ações de promoção do destino. Esses resultados são reflexo direto do trabalho conjunto entre poder público, trade turístico e a população local”, destaca.

O desempenho econômico do setor também chama atenção. Dados da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), mostram que, em apenas seis meses de 2025, a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) do turismo já corresponde a 57,15% de todo o valor arrecadado em 2024, sinalizando um avanço significativo. O faturamento do turismo no período chegou a R$ 205 milhões, crescimento de 24,7% em comparação com o ano passado.

Esse dinamismo tem refletido diretamente na geração de empregos: foram 378 novos postos formais de trabalho criados no setor no primeiro semestre de 2025, 32,63% a mais que o saldo de 285 empregos registrados no mesmo período do ano anterior. “O turismo é um motor importante para a economia local, com capacidade de gerar renda, empregos e desenvolvimento em diversas frentes,” avalia o diretor.

As pesquisas de demanda também revelaram mudanças positivas no perfil do visitante. A maioria dos turistas permanece em Aracaju entre 5 e 6 noites, consumindo mais serviços, movimentando a economia e aproveitando a hospitalidade da cidade. A capital é frequentemente destacada pelos visitantes por suas belezas naturais, orlas, limpeza urbana e manifestações culturais.

Para a Setur, os números confirmam que o turismo em Aracaju vive um momento de expansão, resultado de planejamento técnico, ações estratégicas e da consolidação da cidade como destino acolhedor e competitivo. “Estamos colhendo os frutos de um trabalho consistente. Mas também enxergamos esses números como incentivo para seguir evoluindo e qualificar ainda mais a experiência do turista em Aracaju,” finaliza Ícaro Carvalho.

