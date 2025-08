Turismo de bem-estar cresce no Brasil e vira tendência em 2025

Por Hugo Julião*

O turismo de bem-estar consolida-se como uma das principais tendências do setor em 2025, acompanhando o crescimento global da modalidade, que já representa cerca de 20% dos gastos com viagens no mundo. No Brasil, o segmento tem ganhado força com a ampliação da oferta de experiências voltadas à saúde física, mental e emocional, impulsionando novos investimentos e reposicionando destinos nacionais.

Com foco no autocuidado, o turismo de bem-estar abrange atividades como retiros de meditação, práticas de yoga, alimentação funcional, trilhas em áreas naturais, spas terapêuticos e hospedagens com enfoque sustentável. A tendência é acompanhada por mudanças no perfil do consumidor, que busca experiências mais personalizadas, regenerativas e que promovam equilíbrio e qualidade de vida.

Dados do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur, apontam que o setor está em expansão no país, com crescimento relevante na procura por destinos ligados ao bem-estar. Regiões como Chapada dos Veadeiros (GO), Serra da Mantiqueira (MG/SP/RJ) e o arquipélago de Fernando de Noronha se destacam por concentrar serviços voltados a esse público, como pousadas com terapias integrativas, gastronomia saudável e contato direto com a natureza. Além disso, o segmento é considerado promissor para o desenvolvimento de áreas rurais e de comunidades tradicionais, ao unir geração de renda, sustentabilidade e valorização de saberes locais.

Especialistas apontam que o Brasil tem potencial competitivo no setor, devido à diversidade natural, clima favorável e cultura de hospitalidade. O desafio, no entanto, ainda é estrutural: ampliar investimentos em infraestrutura turística, qualificação de serviços e integração entre agentes públicos e privados para transformar experiências isoladas em produtos consolidados.

O turismo de bem-estar representa, assim, uma oportunidade de diferenciação de mercado para o Brasil, com capacidade de atrair um público com maior poder de consumo, permanência média mais longa e maior preocupação com impactos sociais e ambientais.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE